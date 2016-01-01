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Главная  /  Репортажи  /  Тополь рухнул на автомобиль и разбил окна жилого дома во Ржеве

Тополь рухнул на автомобиль и разбил окна жилого дома во Ржеве

Автор:
Денис Машков
Дата публикации:
10:27
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ЧП произошло накануне вечером. Видео с последствиями падения дерева прислал мобильный репортёр.

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