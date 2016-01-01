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Солнечное и морозное утро в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
14:31
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В столице солнечно и ощущается небольшой морозец. Снег от реагентов на тротуарах начинает таять. Вечером ожидается небольшой снег.

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