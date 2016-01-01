В хуторе Танцура-Крамаренко проезжая часть превратилась в грязевое месиво

Автор: kea50 Дата публикации: 13:42

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Эта дорога находится всего в нескольких сотнях метров от федеральной трассы. И в 40 км от краевой столицы - Краснодара. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры с проблемного участка проезжей части.

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/181631

По словам мобильного репортёра, местные преодолевают эту грязь с трудом. На хуторе живут молодые семьи с детьми. И молодым мамам с колясками и малышами приходится на этой дороге довольно сложно. Но стелить асфальт на этой улице, по словам автора видео. не торопятся: "Нам говорят, делайте для себя, своими силами"."Есть-ли дороги в сёлах Краснодарского края? О каком развитии сёл идёт речь?" - задаётся вопросом мобильный репортёр.