В хуторе Танцура-Крамаренко проезжая часть превратилась в грязевое месиво
- Автор:
- kea50
- Дата публикации:
- 13:42
-
- 14
Эта дорога находится всего в нескольких сотнях метров от федеральной трассы. И в 40 км от краевой столицы - Краснодара. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры с проблемного участка проезжей части.По словам мобильного репортёра, местные преодолевают эту грязь с трудом. На хуторе живут молодые семьи с детьми. И молодым мамам с колясками и малышами приходится на этой дороге довольно сложно. Но стелить асфальт на этой улице, по словам автора видео. не торопятся: "Нам говорят, делайте для себя, своими силами".
"Есть-ли дороги в сёлах Краснодарского края? О каком развитии сёл идёт речь?" - задаётся вопросом мобильный репортёр.
- 14
Комментарии (0)