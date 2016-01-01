В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

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В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

Автор:
Макс Полковников
Дата публикации:
13:37
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Кадры с места ЧП прислал мобильный репортёр.

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  • 1

Комментарии (1)

  • mreportertv_2
    13:49
    Уважаемый автор, уточните, пожалуйста, что горело? Вам известны какие-либо подробности случившегося? Есть ли пострадавшие?
    Заполните контактную информацию в Вашем профиле, чтобы редакции телеканалов при необходимости могли с Вами связаться.
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