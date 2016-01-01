Семеро детей пострадали в ДТП на Варшавском шоссе
- Автор:
- AlTeg()
- Дата публикации:
- 13:32
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На юге Москвы произошло серьёзное ДТП, пострадали дети. На Варшавском шоссе, напротив дома № 65, столкнулись три автомобиля, два "Митсубиси" и "Тойота". В результате столкновения, микроавтобус "Митсубиси" перевернулся, после чего вновь встал на колёса. В автомобиле находились 7 детей, все они получили травмы. Водитель от госпитализации отказался. На место ДТП прибыли пожарные, несколько бригад скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Также на место ДТП совершал посадку вертолёт ЦЭМП. После осмотра, всех пострадавших детей госпитализировали в больницы города. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.
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