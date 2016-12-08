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Главная  /  Репортажи  /  В Усть-Каменогорске снег с крыши сбросили на голову пешеходу

В Усть-Каменогорске снег с крыши сбросили на голову пешеходу

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:08
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Эти кадры из Казахстана. В Усть-Каменогорске коммунальщики чуть не убили пешехода. Сообщается, что они чистили крышу и сбросили пласт снега прямо на голову прохожему.

Женщина упала, но осталась в сознании. На четвереньках она отползла в сторону. Очевидцы помогли пострадавшей подняться.
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