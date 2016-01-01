Автомобиль "скорой помощи" вытаскивает на буксире "реанимобиль" из снега в городе Рубцовск Алтайского края

Автор: Pshichko66 Дата публикации: 14:25

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Автомобиль "скорой помощи" вытаскивает на буксире "реанимобиль" из снежно-водяной каши в городе Рубцовск Алтайского края. "Реанимобиль" попал в снежно водяную ловушку при срочном вызове к пациенту. Для вызволения "реанимобиля" пришлось вызывать ещё одну машину скорой помощи, на этот раз, повышенной проходимости. Дворовые дороги в г. Рубцовске не чистились всю зиму, проезд по дворам как частных, так и спецавтомобилей крайне затруднён, а порой, просто не возможен. Данный двор должна обслуживать ООО УК «Управляющая компания Наш Дом»