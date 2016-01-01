В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

Семеро детей пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

В Махачкале сгорела фура

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Автомобиль "скорой помощи" вытаскивает на буксире "реанимобиль" из снега в городе Рубцовск Алтайского края

Автомобиль "скорой помощи" вытаскивает на буксире "реанимобиль" из снега в городе Рубцовск Алтайского края

Автор:
Pshichko66
Дата публикации:
14:25
  • 20
  • 0

Автомобиль "скорой помощи" вытаскивает на буксире "реанимобиль" из снежно-водяной каши в городе Рубцовск Алтайского края. "Реанимобиль" попал в снежно водяную ловушку при срочном вызове к пациенту. Для вызволения "реанимобиля" пришлось вызывать ещё одну машину скорой помощи, на этот раз, повышенной проходимости. Дворовые дороги в г. Рубцовске не чистились всю зиму, проезд по дворам как частных, так и спецавтомобилей крайне затруднён, а порой, просто не возможен. Данный двор должна обслуживать ООО УК «Управляющая компания Наш Дом»

  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
14:08 | mreportertv
В Усть-Каменогорске снег с крыши сбросили на голову пешеходу
20 0
16:25 | tim777
Коммунальные службы устраняют последствия мартовских снегопадов
83 1
27.03 17:58 | Artem_077
На Сиреневом бульваре во дворе жилого дома на автомобиль упало дерево
54 3
26.03 22:58 | Sargo
Автомобиль скорой помощи перевернулся на Садово-Спасской улице в Москве
29 0
15:38 | Ляля Ляля
Упавшая с крыши ледяная глыба разломила пополам автомобиль в Бийске