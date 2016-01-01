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В Алма-Ате снесли столовую с людьми внутри

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:53
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В Алма-Ате начали сносить столовую с людьми внутри. Экскаваторщик даже не стал дожидаться, пока из здания вынесут оборудование и мебель.

Как пишут интернет-порталы, постройку признали незаконной по решению суда. Сотрудники заведения с этим были не согласны и, как видно на кадрах, отказались покидать павильон даже после прибытия тяжелой техники.

В администрации Алма-Аты не смогли прокомментировать ситуацию, а также ответить на вопрос о том, каким образом обеспечивалась безопасность людей во время проведения работ.
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