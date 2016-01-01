В Алма-Ате снесли столовую с людьми внутри

Автор: mreportertv Дата публикации: 14:53

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В Алма-Ате начали сносить столовую с людьми внутри. Экскаваторщик даже не стал дожидаться, пока из здания вынесут оборудование и мебель.

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15 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/181638