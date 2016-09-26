Загадочное существо запечатлели байкеры из Индонезии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:36
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Он сначала прыгнул с дерева, потом - скрылся в высокой траве. Дальнейшие поиски, как сообщается, ни к чему не привели, ну а блогеры теперь гадают, правда это - или всё-таки мистификация. Учёные, кстати, допускают оба варианта. Возможно, речь о представителе индонезийского племени карликов - или хоббитов, как их называют по аналогии с "Властелином колец". Официально они считаются вымершими. Однако периодически появляется информация о том, что небольшие группы - до сих пор живут в отдалённых районах Суматры.
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