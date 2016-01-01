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ДТП с участием пассажирской "ГАЗели" в Дагестане

Автор:
magomed007
Дата публикации:
15:37
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Сильная авария произошла сегодня в Каякентском районе республики. Вот рядом с селом Дружба пассажирская "ГАЗель" влетела в придорожный рекламный щит. Жертв нет, но пострадавших достаточно. Микроавтобус следовал по маршруту Дербент-Махачкала. Люди здесь гадают насчет того что могло стать причиной ДТП: может водитель уснул, может приступ, а может его кто-то подрезал. В общем будут разбираться.

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