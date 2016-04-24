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На Байкале спасли молодую косулю

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:51
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Как сообщается, животное убежало от берега на 800 метров. Очевидно, его что-то напугало. Сотрудники опергруппы “Заповедного Прибайкалья” аккуратно переправили косулю обратно на сушу. Спасательную операцию - сняли на видео и выложили в Сеть.
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