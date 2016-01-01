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Сильный снег прошёл в Ижевске

Автор:
8880870
Дата публикации:
17:45
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Весна пришла в Ижевск. В городе прошёл сильный снег.

  • 15
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