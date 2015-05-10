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Пожар у подножия Мамаева Кургана в Волгограде

Автор:
Валерия Белякова
Дата публикации:
17:51
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Возгорание возникло у подножия Мамаева Кургана в Волгограде.

  • 24
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