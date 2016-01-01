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На Дубнинской улице в Москве столкнулись 3 автомобиля

Автор:
Max_019
Дата публикации:
19:08
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Вечером 29 марта на севере столицы произошло ДТП. На Дубнинской улице, у дома 69, столкнулись 3 иномарки: "Kia Sorento", "Nissan Tiida" и такси "Hyundai Solaris". Все автомобили двигались по Дубнинской улице в сторону центра. У дома 69 автомобиль такси по неизвестной причине резко остановился. Ехавший сзади автомобиль "Ниссан" успел остановиться, но тут же получил удар сзади. В "Ниссан" врезался кроссовер "Киа". От удара "Ниссан" продвинулся вперёд и ударил впереди стоящий автомобиль такси. В результате ДТП никто не пострадал. Все участники ДТП ожидают сотрудников ДПС.

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