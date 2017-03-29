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В Самаре на дороге застрял трактор

Автор:
IgorD
Дата публикации:
09:06
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29.03.2017г. в период с 13:00 по 13:45 буксовал трактор, который числит снег. Примечательно, что это место коммунальщики прекрасно знают уже несколько лет, но дорогу не ремонтируют. И вот уже сами же коммунальщики на большой технике застряли.

Чтобы трактор не выехал... ну это знаете ли нужна серьёзная яма. Вот она и есть у нас во дворе. Легковушки и джипы "уходили" в эти ямы на глубину всего колеса. Трактор в итоге вытащили другим трактором.

Самара через год встречает чемпионат мира по футболу! "Достопримечательности" у нас есть!
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