В Самаре на дороге застрял трактор

Автор: IgorD Дата публикации: 09:06

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29.03.2017г. в период с 13:00 по 13:45 буксовал трактор, который числит снег. Примечательно, что это место коммунальщики прекрасно знают уже несколько лет, но дорогу не ремонтируют. И вот уже сами же коммунальщики на большой технике застряли.

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12 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/181664

Чтобы трактор не выехал... ну это знаете ли нужна серьёзная яма. Вот она и есть у нас во дворе. Легковушки и джипы "уходили" в эти ямы на глубину всего колеса. Трактор в итоге вытащили другим трактором.Самара через год встречает чемпионат мира по футболу! "Достопримечательности" у нас есть!