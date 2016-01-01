Пока не все пассажиры подземки соблюдают рекомендации о необходимости снимать рюкзаки

Автор: tim777 Дата публикации: 29.03 22:31

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В московском метро с прошлого месяца начали звучать объявления с просьбой снимать объемные рюкзаки, чтобы не мешать другим пассажирам. Эта рекомендация не включена в правила пользования подземкой, поэтому никаких штрафов за оставленный на плечах рюкзак не полагается. Пожалуй именно данный факт делает эту инициативу почти безрезультатной и в большей степени это будет зависеть от самих пассажиров. На самом деле, правила поведения формируются по одному принципу - не создавай неудобства другим. Рюкзаки эти неудобства чаще всего создают. Если вы никого не цепляете, не толкаете, не вынуждаете стоять в согнутой позе, потому что рюкзак занял пространство, если вас можно обойти, не влезая на голову другим пассажирам, то, скорее всего, ни одна злобная бабушка вам ничего не скажет. Правила поведения-то собственно говоря и стали "правилами", потому что большинство не задумывается о других. Если при каждом своем действии вы спросите себя "причиняю ли я кому-нибудь неудобства?" и честно на него себе ответите, то и знание правил и норм окажется необязательным. Между тем эксперты считают, что также стоит приучать пассажиров занимать левый ряд эскалаторов и не ходить по платформам, уткнувшись в гаджеты.