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Обзор погоды в столице 29 марта

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
29.03 22:23
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В столице днём светило солнце, ветер стих. К вечеру в некоторых районах тротуары превратились в каток.

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