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Главная  /  Репортажи  /  На Ярославском шоссе в Москве закончены работы по установке разделительного отбойника

На Ярославском шоссе в Москве закончены работы по установке разделительного отбойника

Автор:
Max_019
Дата публикации:
29.03 22:27
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На Ярославском шоссе закончили сооружать долгожданное металлическое ограждение, разделяющее встречные потоки. На месте реверсивной полосы дорожные службы в начале марта начали строить разделитель потоков, идя навстречу друг другу от Северянинского путепровода и от МКАД. Теперь встречные потоки разделены барьером от Крестовского путепровода до самой развязки с МКАД. Образовавшуюся дополнительную полосу "отдали" тем, кто движется в сторону области. Теперь водители двигаются в направлении области по 5 полосам. Реверсивные светофоры выключены навсегда. Разделитель установлен по инициативе ОБ ДПС СВАО. Причина одна – большое количество аварий с пострадавшими и погибшими. Барьерное ограждение исключит лобовые столкновения и серьёзно снизит число ДТП на Ярославском шоссе. Среди пешеходов тоже должно стать меньше жертв. За последние годы не единожды под колёсами погибали те, кто пытался поверху перебежать через основной поток Ярославки, тогда как разрешённая скорость на Ярославском шоссе составляет 80 км/ч. С появлением барьера желающих совершить такую попытку наверняка станет меньше.

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