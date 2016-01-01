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Самосвал без водителя протаранил три иномарки

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
29.03 22:26
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Столкнулись самосвал Донг Фенг, Митсубиси, Хонда и Тойота. Самосвал Шакман буксировал на жесткой сцепке самосвал Донг Фенг по улице Советская в сторону Боровского шоссе. На крутом подъеме при въезде в поселок Марушкино самосвал Донг Фенг отцепился от сцепки и неуправляемый грузовик без водителя покатился назад. В этот момент по однополосной дороге в сторону Боровского шоссе, за самосвалами, двигалась колонна автомобилей. Первым под удар попал Митсубиси, далее Хонда и Тойота. После аварии грузовик продолжил ехать назад со спуска, в конце которого протаранил металлический отбойник. В результате ДТП пострадавших нет, движение по поселку Марушкино оказалось почти заблокировано. Вероятным виновником аварии сотрудники ГИБДД называют водителей самосвалов. Перед буксировкой они должны были убедиться в безопасности и надежности сцепных устройств.

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