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В Самаре из кранов течет ржавая вода

Автор:
Антон Карташов
Дата публикации:
06:14
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  • 0

Чёрная вода из крана идёт утром в Самаре.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

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