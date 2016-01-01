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Рейсовый автобус разорвало на части в ДТП на 18 км МКАД

Автор:
denis947
Дата публикации:
06:29
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Серьезное ДТП произошло на 18 км МКАД. На внешней стороне фура протаранила рейсовый автобус, следовавший по маршруту 655. От сильнейшего удара сочленный автобус разорвало на части. Передняя часть отлетела на обочину и врезалась в столб, а заднюю развернуло поперек дороги. Фура после столкновения пролетела 30 метров вперед. К счастью в результате аварии никто не пострадал, пассажиров в автобусе не было. Для смыва с проезжей части топлива и масла на место прибыли пожарные.

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