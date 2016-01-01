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Отсутствие асфальтового покрытия на автодороге Байкал в Красноярском крае

Автор:
Mihail
Дата публикации:
07:14
  • 13
  • 0

Отсутствие жесткого покрытия на а/д Байкал в Канске Красноярского края.

  • 13
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