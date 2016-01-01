Снег, гололедица и каша: зима вернулась в Екатеринбург
- Автор:
- volum9
- Дата публикации:
- 08:48
-
- 24
В Екатеринбурге впору кататься на санках и лепить снеговиков. Ночью город замело весенним снегом.Улицы, дороги покрылись слоем свежевыпавших осадков - до 10 сантиметров, как отмечают пользователи в Сети. При этом температура воздуха в городе держится около 1 градуса ниже нуля, и, по словам мобильного репортёра, на дорогах образуется гололедица, а местами снег превращается в кашу.
- 24
Комментарии (1)