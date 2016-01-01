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Главная  /  Репортажи  /  Снег, гололедица и каша: зима вернулась в Екатеринбург

Снег, гололедица и каша: зима вернулась в Екатеринбург

Автор:
volum9
Дата публикации:
08:48
  • 24
  • 1

В Екатеринбурге впору кататься на санках и лепить снеговиков. Ночью город замело весенним снегом.

Улицы, дороги покрылись слоем свежевыпавших осадков - до 10 сантиметров, как отмечают пользователи в Сети. При этом температура воздуха в городе держится около 1 градуса ниже нуля, и, по словам мобильного репортёра, на дорогах образуется гололедица, а местами снег превращается в кашу.
  • 24
  • 1

Комментарии (1)

  • volum9
    08:42
    Слабые метели, сильный и мокрый снег: на Урал в конце марта вернулась зима
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