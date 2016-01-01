Снег, гололедица и каша: зима вернулась в Екатеринбург

Автор: volum9 Дата публикации: 08:48

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В Екатеринбурге впору кататься на санках и лепить снеговиков. Ночью город замело весенним снегом.

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24 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/181691

Улицы, дороги покрылись слоем свежевыпавших осадков - до 10 сантиметров, как отмечают пользователи в Сети. При этом температура воздуха в городе держится около 1 градуса ниже нуля, и, по словам мобильного репортёра, на дорогах образуется гололедица, а местами снег превращается в кашу.