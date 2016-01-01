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В последний день марта в Воронеж вернулась настоящая зима

Автор:
About Everything
Дата публикации:
08:57
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В Воронеж пришла аномальная погода - с самого утра здесь идет снег. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры с заснеженных улиц города.

"Очень много намело!" - рассказывает местный житель. Улицы и дороги покрылись 10-20 мм слоем осадков. Кроме того, в городе очень холодно, а на дорогах - транспортный коллапс.

"Такое впечатление, что Новый год скоро!" - пишет мобильный репортёр.

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