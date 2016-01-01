В последний день марта в Воронеж вернулась настоящая зима

Автор: About Everything Дата публикации: 08:57

10

10 0

В Воронеж пришла аномальная погода - с самого утра здесь идет снег. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры с заснеженных улиц города.

10

10 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/181692

"Очень много намело!" - рассказывает местный житель. Улицы и дороги покрылись 10-20 мм слоем осадков. Кроме того, в городе очень холодно, а на дорогах - транспортный коллапс."Такое впечатление, что Новый год скоро!" - пишет мобильный репортёр.