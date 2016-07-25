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Контролер ударил молодого человека в лицо на станции метро "Шоссе Энтузиастов"

Автор:
bashkov_sasha
Дата публикации:
10:23
  • 26
  • 1

Контролер ударил молодого человека в лицо на станции метро "Шоссе Энтузиастов" - об этом сообщает мобильный репортёр, приславший это видео с последствиями инцидента.

По словам автора видео, молодой человек не оплатил билет в метро. "А затем получил от контролера терминалом (который у него в руках) прямо в лицо," - пишет очевидец. По словам мобильного репортёра, парень от удара упал и даже потерял сознание.
  • 26
  • 1

Комментарии (1)

  • mreportertv_2
    10:35
    Уважаемый автор, уточните, пожалуйста, когда это произошло?
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