Контролер ударил молодого человека в лицо на станции метро "Шоссе Энтузиастов"

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Контролер ударил молодого человека в лицо на станции метро "Шоссе Энтузиастов" - об этом сообщает мобильный репортёр, приславший это видео с последствиями инцидента.

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26 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/181694

По словам автора видео, молодой человек не оплатил билет в метро. "А затем получил от контролера терминалом (который у него в руках) прямо в лицо," - пишет очевидец. По словам мобильного репортёра, парень от удара упал и даже потерял сознание.