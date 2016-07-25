Контролер ударил молодого человека в лицо на станции метро "Шоссе Энтузиастов"
- Автор:
- bashkov_sasha
- Дата публикации:
- 10:23
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Контролер ударил молодого человека в лицо на станции метро "Шоссе Энтузиастов" - об этом сообщает мобильный репортёр, приславший это видео с последствиями инцидента.По словам автора видео, молодой человек не оплатил билет в метро. "А затем получил от контролера терминалом (который у него в руках) прямо в лицо," - пишет очевидец. По словам мобильного репортёра, парень от удара упал и даже потерял сознание.
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