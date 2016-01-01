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В Магнитогорске выпал снег

Автор:
BORIS7474
Дата публикации:
10:47
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"Снега навалило за одну ночь!" - рассказывает мобильный репортёр. А ведь накануне вечером зимний снег лежал лишь небольшими нерастаявшими островками.

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