В Магнитогорске выпал снег

Автор: BORIS7474 Дата публикации: 10:47

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"Снега навалило за одну ночь!" - рассказывает мобильный репортёр. А ведь накануне вечером зимний снег лежал лишь небольшими нерастаявшими островками.