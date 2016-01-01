У проблемного дома в Ставрополе появился свой YouTube-канал
- Автор:
- Lubovlevkovich
- Дата публикации:
- 11:14
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- 18
Этому дому во 2-ом Юго-Западном проезде в Ставрополе - 6 лет. Но его жители - уже столкнулись с большим количеством проблем, связанных с эксплуатацией достаточно новой многоэтажки."Его плохо построил застройщик, и еще хуже нашим домо управляет его УК. Жалобы во все инстанции не помогают, все они спускаются в Управление по строительному и жилищному надзору, а те только занимаются отписками и убеждают меня, что все хорошо," - рассказывает мобильный репортёр из Ставрополя. "Тогда я стала снимать видео, создала канал нашего дома на YouTube - "2й Юго-Западный, 2г Ставрополь" - и стала выкладывать ролики про все, что у нас творится. Качество, конечно, ужасное, но я все делаю сама, а возраст уж не тот, всему приходится учиться, но зато некоторые проблемы стали очень быстро решаться, без жалоб, обиваний порогов и нервотрепки. А мне большего и не надо. Ведь каждый собственник квартиры хочет, чтобы он за свои деньги получал качественные услуги, чтобы механизм ЖКХ работал так, чтобы мы и не замечали его работу, но видели результат: чистые подъезды, горячую воду в кранах, горящие лампочки в подъездах, работающие лифты и домофоны, комфортное тепло в квартирах. И чтобы начисления по КУ были прозрачными и незаоблачными," - пишет автор роликов.
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