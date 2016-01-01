У проблемного дома в Ставрополе появился свой YouTube-канал

Автор: Lubovlevkovich Дата публикации: 11:14

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Этому дому во 2-ом Юго-Западном проезде в Ставрополе - 6 лет. Но его жители - уже столкнулись с большим количеством проблем, связанных с эксплуатацией достаточно новой многоэтажки.

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18 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/181698