В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

Семеро детей пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

В Махачкале сгорела фура

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  У проблемного дома в Ставрополе появился свой YouTube-канал

У проблемного дома в Ставрополе появился свой YouTube-канал

Автор:
Lubovlevkovich
Дата публикации:
11:14
  • 18
  • 0

Этому дому во 2-ом Юго-Западном проезде в Ставрополе - 6 лет. Но его жители - уже столкнулись с большим количеством проблем, связанных с эксплуатацией достаточно новой многоэтажки.

"Его плохо построил застройщик, и еще хуже нашим домо управляет его УК. Жалобы во все инстанции не помогают, все они спускаются в Управление по строительному и жилищному надзору, а те только занимаются отписками и убеждают меня, что все хорошо," - рассказывает мобильный репортёр из Ставрополя. "Тогда я стала снимать видео, создала канал нашего дома на YouTube - "2й Юго-Западный, 2г Ставрополь" - и стала выкладывать ролики про все, что у нас творится. Качество, конечно, ужасное, но я все делаю сама, а возраст уж не тот, всему приходится учиться, но зато некоторые проблемы стали очень быстро решаться, без жалоб, обиваний порогов и нервотрепки. А мне большего и не надо. Ведь каждый собственник квартиры хочет, чтобы он за свои деньги получал качественные услуги, чтобы механизм ЖКХ работал так, чтобы мы и не замечали его работу, но видели результат: чистые подъезды, горячую воду в кранах, горящие лампочки в подъездах, работающие лифты и домофоны, комфортное тепло в квартирах. И чтобы начисления по КУ были прозрачными и незаоблачными," - пишет автор роликов.
  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

42 0
09:06 | IgorD
В Самаре на дороге застрял трактор
17 0
08:57 | About Everything
В последний день марта в Воронеж вернулась настоящая зима
28 0
29.03 10:36 | Иван1986
В Омской области к соцжилью для детей-сирот ведёт грязевое месиво
256 5
24.03 20:22 | Max_019
Восстановительные работы в доме на Изумрудной улице в Москве, где 22 марта произошёл взрыв
29 0
29.03 12:14 | Олеся Задубровская
В Новошахтинском жители недовольны работой ЖЭКа