Ветер сорвал крышу с жилого дома в Казахстане

Автор: mreportertv Дата публикации: 12:23

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Очевидцем того, как срывает крышу - не в переносном, а в прямом смысле - стал мобильный репортёр из Казахстана.

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13 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/181702