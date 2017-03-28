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Ветер сорвал крышу с жилого дома в Казахстане

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:23
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Очевидцем того, как срывает крышу - не в переносном, а в прямом смысле - стал мобильный репортёр из Казахстана.

Эти кадры из города Атырау, где дул настолько сильный ветер, что в какой-то момент кровля одного из домов - отделилась от самой постройки. И приподнялась так, что казалось: ещё чуть-чуть - и она улетит в неизвестном направлении.

Впрочем, полёта - не случилось. Вместо этого огромный кусок крыши - просто рухнул вниз. Разлетелся на фрагменты - и, как видно на этих кадрах, остался лежать во дворе. К счастью, как сообщают местные СМИ, - лист железа никого не покалечил.
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