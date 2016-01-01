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Урал замело снегом

Автор:
volum9
Дата публикации:
12:34
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Эти кадры из Екатеринбурга. "Вышел на улицу, а там зима!" - рассказывает мобильный репортёр.

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Комментарии (1)

  • mreportertv_2
    12:42
    Уважаемый автор, чтобы Ваш репортаж получился информативнее, опишите подробности произошедшего. Например, когда пошёл снег, как много его выпало, к каким последствиям он привел, какую реакцию у Вас, у местных жителей вызвал?
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