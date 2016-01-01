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Главная  /  Репортажи  /  В Воронеже в конце марта выпал снег

В Воронеже в конце марта выпал снег

Автор:
Таня Белашова
Дата публикации:
13:01
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"Такого снегопада весной еще не было!" - рассказывает автор видео.

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