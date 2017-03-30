В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 13:01

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На юго-востоке Москвы на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона. ЧП произошло по адресу: Рязанский проспект, д. 6а1. По предварительной информации, погибли трое человек и двое пострадали. На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов, МЧС и Скорая помощь. Также был вызван вертолет который доставил пострадавших в ближайшую городскую больницу. Все обстоятельства взрыва выясняются.