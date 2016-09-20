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"Дороги ада" сняли на видео в деревне Михеево в Калужской области

Автор:
holow2017
Дата публикации:
13:24
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По словам мобильного репортёра, дороги в деревне, как в аду: ни пройти, ни проехать.

Автор видео снимал свой путь в течение нескольких минут; менялись пейзажи, но дороги выглядели одинаково - сплошная грязь. "Такое ощущение, что попал в древний век, а на дворе вообще-то 21-ый!" - возмущены местные жители.

"Очень хотелось бы, чтобы наши избранные народом власти обратили внимания на нашу проблему и сделали нам дороги на те деньги, которые мы платим на налоги," - пишет мобильный репортёр.

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