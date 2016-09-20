"Дороги ада" сняли на видео в деревне Михеево в Калужской области

Автор: holow2017 Дата публикации: 13:24

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По словам мобильного репортёра, дороги в деревне, как в аду: ни пройти, ни проехать.

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6 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/181708

Автор видео снимал свой путь в течение нескольких минут; менялись пейзажи, но дороги выглядели одинаково - сплошная грязь. "Такое ощущение, что попал в древний век, а на дворе вообще-то 21-ый!" - возмущены местные жители."Очень хотелось бы, чтобы наши избранные народом власти обратили внимания на нашу проблему и сделали нам дороги на те деньги, которые мы платим на налоги," - пишет мобильный репортёр.