В Ростове-на-Дону произошло смертельное ДТП
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:17
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Смертельное ДТП попало в объектив регистратора в Ростове-на-Дону.На крутом повороте водитель легковушки заложил слишком крутой вираж и вылетел на встречную полосу, где его машина столкнулась с грузовичком. От удара "ГАЗель" перевернулась, в салоне взорвался газовый баллон. Легковой автомобиль, как видно на кадрах, отбросило на несколько метров, к правой стороне дороги.
Сообщается, что владелец иномарки погиб на месте. Второго водителя с тяжелыми травмами увезли в больницу. Авария произошла 27 марта.
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