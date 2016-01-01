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В Ростове-на-Дону произошло смертельное ДТП

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:17
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Смертельное ДТП попало в объектив регистратора в Ростове-на-Дону.

На крутом повороте водитель легковушки заложил слишком крутой вираж и вылетел на встречную полосу, где его машина столкнулась с грузовичком. От удара "ГАЗель" перевернулась, в салоне взорвался газовый баллон. Легковой автомобиль, как видно на кадрах, отбросило на несколько метров, к правой стороне дороги.

Сообщается, что владелец иномарки погиб на месте. Второго водителя с тяжелыми травмами увезли в больницу. Авария произошла 27 марта.
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