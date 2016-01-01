В Сорочинске нетрезвый водитель уходил от погони и протаранил машину ДПС
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:46
-
- 2
Как сообщается, нетрезвый водитель отказался выполнить требование об остановке и до упора нажал педаль газа. Сотрудники ДПС перегородили дорогу служебной машиной, но нарушитель пошел на таран. Как пишут пользователи, преследование продолжалось еще несколько минут - в результате “гонщика” задержали и доставили в отделение полиции.
Оказалось, что его уже лишали водительских прав - за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Сейчас лихой автомобилист находится под административным арестом.
- 2
Комментарии (0)