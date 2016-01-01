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Главная  /  Репортажи  /  В Сорочинске нетрезвый водитель уходил от погони и протаранил машину ДПС

В Сорочинске нетрезвый водитель уходил от погони и протаранил машину ДПС

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:46
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Видео погони выложили в Сеть сотрудники МВД Оренбургской области.

Как сообщается, нетрезвый водитель отказался выполнить требование об остановке и до упора нажал педаль газа. Сотрудники ДПС перегородили дорогу служебной машиной, но нарушитель пошел на таран. Как пишут пользователи, преследование продолжалось еще несколько минут - в результате “гонщика” задержали и доставили в отделение полиции.

Оказалось, что его уже лишали водительских прав - за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Сейчас лихой автомобилист находится под административным арестом.

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