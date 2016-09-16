В Китае пожарный поймал падающую из окна женщину
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:54
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Она выбралась на подоконник - после того, как в её квартире началось возгорание. В какой-то момент не удержала равновесие - и наверняка разбилась бы на смерть. Если бы не расторопность одного из пожарных. Он поймал девушку за ноги - и сумел затащить её внутрь.
Кстати, паниковать и рисковать своей жизнью ей было вовсе не обязательно: сам по себе пожар оказался несерьёзным. И потушили пламя, как сообщается, очень быстро.
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