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В Китае пожарный поймал падающую из окна женщину

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:54
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Это видео - из Поднебесной. Здесь, в провинции Чжэцзян, произошло чудесное спасение местной жительницы.

Она выбралась на подоконник - после того, как в её квартире началось возгорание. В какой-то момент не удержала равновесие - и наверняка разбилась бы на смерть. Если бы не расторопность одного из пожарных. Он поймал девушку за ноги - и сумел затащить её внутрь.

Кстати, паниковать и рисковать своей жизнью ей было вовсе не обязательно: сам по себе пожар оказался несерьёзным. И потушили пламя, как сообщается, очень быстро.
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