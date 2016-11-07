Индийские лесники напоили из бутылки дикую кобру

Автор: mreportertv Дата публикации: 14:10

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А вот индийские лесники змей не боятся. В том числе - ядовитых. Таких, как эта королевская кобра.

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/181713