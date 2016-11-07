Индийские лесники напоили из бутылки дикую кобру
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:10
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А вот индийские лесники змей не боятся. В том числе - ядовитых. Таких, как эта королевская кобра.Сообщается, что её, во-первых, спасли от жителей деревни, куда она пробралась. Во-вторых, от жажды - из-за которой она и стала искать источники воды в населённом пункте, а не в естественной среде своего обитания.
Пресмыкающемуся дали вволю напиться - из бутылки. Причём оно, видимо, было настолько измотано и измучено жарой, что, как видно на кадрах, не проявляло ни малейших признаков агрессии. Хотя укус такой змеи - может быть смертельно опасен.
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