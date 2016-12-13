В Китае детёныши панды не дают работать смотрителю зоопарка

Автор: mreportertv Дата публикации: 14:27

13

13 0

Опасными могут быть и панды. Но гораздо чаще они всё-таки вызывают умиление. Особенно если речь - о детёнышах.

13

13 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/181716