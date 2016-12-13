В Китае детёныши панды не дают работать смотрителю зоопарка
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:27
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Опасными могут быть и панды. Но гораздо чаще они всё-таки вызывают умиление. Особенно если речь - о детёнышах.В Китае они буквально облепили сотрудника одного из местных зоопарков. И настолько увлеклись игрой, что сначала повалили молодого человека на землю. А затем, как видно на кадрах, - решили его раздеть. Сняли сапоги, носок - и попытались стянуть штаны. В последнем, впрочем, не преуспели - как и в том, чтобы выскочить из вольера вслед за смотрителем.
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