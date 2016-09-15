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В Китае прохожий не дал женщине утонуть

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:37
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Китаянке не дали покончить с собой.

Хотя настроена она была весьма решительно: прыгнула в озеро через ограду - с явным намерением утопиться. Вот только случайный прохожий - не позволил. Кинулся в воду - и, как видно на кадрах, вытащил женщину на берег.

Она, конечно, успела наглотаться воды - но не более того. Сообщается, что китаянку доставили в больницу, где ей оказали всю необходимую помощь - и назначили консультации у психиатра.
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