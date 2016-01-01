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Главная  /  Репортажи  /  В Анжеро-Судженске "ничейный" колодец подмывает жилой дом

В Анжеро-Судженске "ничейный" колодец подмывает жилой дом

Автор:
snace
Дата публикации:
15:00
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Район Восточный - новый, красивый, современный, но местные коммунальные службы и другие организации, получающие деньги за благоустройство и обслуживание этого дома, в скором времени превратят его в ветхое и аварийное жилье. Об этом сообщает мобильный репортёр.

Жители района - это люди, которые были переселены из аварийного жилья. На строительство нового жилья, как сообщает автор видео, было потрачено много государственных денег. Жители имеют к строителям отдельно много вопросов и нареканий, но еще больше - к вопросу о владельце неисправного колодца.

"Уже больше месяца пытаемся найти хозяев колодца на улице Сосновой," - рассказывает мобильный репортёр. Вода, фонтанирующая из неисправного устройства, размыла ближайшую тропинку, ведущую от домов №10, 9 и 8 к продуктовым магазинам и "цивилизации".

Проблемы с колодцем начались, по словам автора ролика, в конце января - начале февраля Все приезжали, но никто там ничего не увидел. Потом - ссылались на талые воды. Теперь - появился целый фонтан, а вся вода льется под новый дом и подмывает его. "Говорят, кнс какая-то встала, так это теперь постоянно так будет, как я поняла. Летом, стройка когда шла, приезжали смотреть как и что, так тогда то же было , только вонь невероятная, кажется все теперь захлебнемся в этой воде," - пишет автор видео.

Но на этом недовольство местных жителей управляющей компанией не заканчивается. По словам мобильного репортера, люди с 30 декабря ходили пешком на 9 этаж - лифты в новостройке включили только 23 марта.
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