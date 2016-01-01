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Пыльная уборка улиц в Москве

Автор:
mamamisha
Дата публикации:
16:00
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Уборочная техника устроила пыльную бурю на Ясеневой улице в Москве. Где же поливальные машины?

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