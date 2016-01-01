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Солнечный холодный мартовский день в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
15:56
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В столице солнечно, по небу проплывают красивые облака. Сильные порывы ветра создают не комфортную погоду. Горожане утеплились.

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