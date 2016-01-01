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Оголодавшие свиристели в Москве

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:13
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Свиристели большой стаей летают по Москве и насыщаются прошлогодними ягодами.

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