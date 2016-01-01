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Крокусы и первые ирисы на Крымской набережной

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:11
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На Крымской набережной можно полюбоваться распустившимися крокусами и первыми ирисами.

  • 12
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Комментарии (0)

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