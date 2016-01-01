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Сильный снегопад прошёл в Курске

Автор:
v.bumer50
Дата публикации:
17:57
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Снегопад обрушился на Курскую область.

  • 27
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