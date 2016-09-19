Платформу «Северянин» перенесут ближе к станции МЦК «Ростокино» в 2018 г.

31

31 0

Расстояние между платформой «Северянин» Ярославского направления Московской железной дороги и станции МЦК «Ростокино» сократится до 20 метров. Работы по переносу завершатся уже в 2018 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на официальном сайте столичного стройкомплекса. — Будет возведена практически новая платформа, которая сделает удобной пересадку пассажиров, пользующихся МЖК и Московским центральным кольцом, — уточнил Хуснуллин. – Кроме того, это позволит снизить нагрузку на Ярославский вокзал и станцию метро «Комсомольская». По словам, Марата Хуснуллина, от новой платформы «Северянин» будет сооружен дополнительный выход к территории будущего транспортно-пересадочного узла. Уже сейчас на данной стройплощадке выносятся железнодорожные коммуникации из зоны строительства и начато сооружение платформ. Пассажиропоток этого узла в час пик может достигать почти 37 тыс. человек.