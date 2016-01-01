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Сухо и ветрено в Москве

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
18:36
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В Москве стоит сухая, но ветряная погода. В некоторых местах ещё лежит снег. Температура на улице +1.

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