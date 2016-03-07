Молодые художники готовятся к юбилейной выставке "ОСТАНКИНСКАЯ БАШНЯ – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА"

Автор: Sargo Дата публикации: 22:06

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В 2017 г. исполняется 50 лет создания Останкинской телевизионной и радиовещательной башни − одному из символов Москвы и России. Творческое объединение “Время молодых XXI“ при Московском Доме общественных организаций предложило молодым художникам – учащимся и выпускникам художественных колледжей и вузов принять участие в выставке “Останкинская башня – вчера, сегодня, завтра”, приуроченной к этому событию. Итоговая выставка работ молодых авторов состоится в конце мая-начале июня 2017 г. на первом этаже башни.