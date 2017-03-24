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Затопление частного сектора в городе Волгограде

Автор:
777Egorov777
Дата публикации:
23:04
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Дождевая вода, наполнившая не засыпанную траншею городской концессии, затапливает частный дом в Советском районе города Волгограда.

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