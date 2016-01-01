Опасная дорога домой в городе Пенза

Автор: Аноним Дата публикации: 22:32

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Опасная и неосвещённая дорога на проспекте Строителей, 6-м проезде Пестеля, улиц Бородина, Собинова в городе Пенза, около дома Ветеранов и 64 школы