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Опасная дорога домой в городе Пенза

Автор:
Аноним
Дата публикации:
22:32
  • 13
  • 2

Опасная и неосвещённая дорога на проспекте Строителей, 6-м проезде Пестеля, улиц Бородина, Собинова в городе Пенза, около дома Ветеранов и 64 школы

  • 13
  • 2

Комментарии (2)

  • Elena El
    22:04
    Уважаемые модераторы, я специально снимаю видео ночью чтобы показать как опасно без освещения идти по 6му проезду Пестеля-Бородина. Снимала в 19.30 на полную яркость. Особенно страшно за пожилых людей из Дома Ветеранов
  • Elena El
    22:04
    Извините за качество записи
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