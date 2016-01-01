Опасная дорога домой в городе Пенза
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 22:32
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- 13
Опасная и неосвещённая дорога на проспекте Строителей, 6-м проезде Пестеля, улиц Бородина, Собинова в городе Пенза, около дома Ветеранов и 64 школы
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Опасная и неосвещённая дорога на проспекте Строителей, 6-м проезде Пестеля, улиц Бородина, Собинова в городе Пенза, около дома Ветеранов и 64 школы
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