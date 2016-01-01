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Разбитые дороги в городе Самаре

Автор:
MrStealth
Дата публикации:
22:19
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Дорога напротив ТРЦ "Космопорт", асфальт был снят около года назад, ремонтных работ никаких не проводится, хотя знаки все это время висят. Это одна из сотен улиц в Самаре, негодная к эксплуатации, которые не соответствуют Государственному стандарту РФ ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" (принят постановлением Госстандарта РФ от 11 октября 1993 г. N 221)

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