Разбитые дороги в городе Самаре

Автор: MrStealth Дата публикации: 22:19

27

27 0

Дорога напротив ТРЦ "Космопорт", асфальт был снят около года назад, ремонтных работ никаких не проводится, хотя знаки все это время висят. Это одна из сотен улиц в Самаре, негодная к эксплуатации, которые не соответствуют Государственному стандарту РФ ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" (принят постановлением Госстандарта РФ от 11 октября 1993 г. N 221)